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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل المكسيكى سيباستيان فيرات بعد مرض طويل بسبب عدوى من لحم خنزير والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للتقارير، فإن الممثل الذى اشتهر بأدواره فى مختلف الأعمال التلفزيونية الدرامية، أصيب بالعدوى القاتلة بعد تناوله لحم خنزير فاسد، وبحسبما ورد، فإن فيرات دخل فى غيبوبة استمرت لعدة أشهر فى المستشفى، قبل أن يستسلم في الأخير للعدوى.
وعلى الرغم من إمكانية الإصابة بمرض الكيسات المذنبة عن طريق تناول لحم خنزير فاسد، إلا أن الحالة المرعبة هي في الواقع نتيجة لطعام أو شراب ملوث ببيض الدودة الشريطية الذي ينتقل من براز الشخص المصاب بالديدان البالغة. وفي بعض الحالات، تصاب الخنازير بالعدوى عن طريق أكل بيض الدودة الشريطية.
ويقع تضمين مرض الكيسات المذنبة فى قائمة منظمة الصحة العالمية لما يسمى "الأمراض المهملة"، وهى مجموعة من الأمراض التي تسود غالبا فى الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية وتؤثر على "السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، ودون صرف صحى ملائم، وفي اتصال وثيق مع ناقلات الأمراض المعدية والحيوانات المنزلية "، ولكن للأسف، أثبتت حالة سيباستيان فيرات أن العدوى يمكن أن تستهدف أى شخص، وحتى نجوم التلفزيون.
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