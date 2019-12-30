- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بتتزحلق على الجليد.. شوف كيت هيدسون بتقضى أجازتها إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف النجمة العالمية كيت هيدسون أنها تسعى دائما لقضاء وقت فراغها بشكل ممتع، وهو ما تنقله لمحبيها ومعجبيها عبر صفحاتها المختلفة على الـ social media، فقد نشرت هيدسون على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عدة صور لها خلال تزلجها على الجليد في أسبن، وذلك برفقة عدد من أصدقائها المقربين، ولاقت الصورة إعجاب قطاع كبير من مرتادى صفحتها التي تضم أكثر من 11.3 مليون شخص.
ظهرت النجمة الأمريكية كيت هيدسون البالغة من العمر (40 عاما) مع أصدقائها، وهم يرتدون ملابس التزلج على الجليد، حيث قضوا مدة فى الاستمتاع واللعب على الثلج، وقد حصد الصور أكثر من 54 ألف likes خلال 11 ساعة، كما تم تداول الصور بكثافة على صفحات محبيها ومعجبيها .
يذكر أن كيت هيدسون بدأت حياتها الفنية فى 1996 من خلال مشاركتها فى المسلسل التليفزيونى "Party of Five"، حيث كانت تجسد شخصية "كورى"، كما قدمت هيدسون عددا كبيرا من الأعمال الفنية التى تنوعت بين سينمائية وتليفزيونية التى استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا، ومن أبرزها: "The Skeleton Key " و" Fool's Gold " و" Bride Wars " و" The Killer Inside Me " و" Something Borrowed " و" Good People " و" Deepwater Horizon " و" Marshall " و" Glee "، وغيرها من الاعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر بتتزحلق على الجليد.. شوف كيت هيدسون بتقضى أجازتها إزاى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.