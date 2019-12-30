شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى وزوجته فى زيارة لمركز مجدى يعقوب بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الكبير مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسى، على زيارة مركز الدكتور مجدى يعقوب للقلب، وذلك أثناء زياتهما لمدينة أسوان، حيث وثقت زوجة الفنان مصطفى فهمى كافة تفاصيل الزيارة، وأطلعا فهمى وزوجته على سير العمل في مركز مجدى يعقوب، والتقيا بعدد من الأطفال، وكذلك بمجموعة من الأطباء المعالجين للأطفال.



مصطفى فهمى وأحد الأطباء

كما وثقت زوجة الفنان مصطفى فهمى كافة تفاصيل رحلتهما إلى أسوان من خلال حسابها عبر "انستجرام"، وأيضا لقاءهما بمجموعة من الأصدقاء، والاستمتاع بأجواء مدينة أسوان.



مصطفى فهمى وزوجته

يشار إلى أن الفنان مصطفى فهمى تزوج من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما فى دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.



جانب من الزيارة

يذكر أن عددا من النجوم كانوا قد احتفلوا بالكريسماس فى الساعات الأولى من الأربعاء الماضى، حيث شاركت الإعلامية بوسى شلبى، مقاطع فيديو وصور من الاحتفالات عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، والتى حضرها كل من الفنانة نبيلة عبيد، والفنان سمير صبرى، والفنانة دلال عبد العزيز.

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مصطفى فهمى مع بعض من العاملين

نشرت بوسى شلبى، مقاطع فيديو وصور بفلاتر الكريسماس على إنستجرام، حيث ظهر الفنان سمير صبرى بفلتر الكريسماس والذى يجعله مرتديًا طاقية بابا نويل، كما ظهرت الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة دلال عبد العزيز، بنفس المظهر، مهنئين جميعًا الجمهور بالكريسماس وأعياد الميلاد، كما ظهرت معهم فى صورة أخرى الفنانة ميرفت أمين، وعدد آخر من الفنانات.

وكانت الإعلامية بوسى شلبى، قد سبقت مشاركتها فى هذا الحفل، بحضور العرض الأول لفيلم "الفلوس"، الذى انطلق مساء الثلاثاء، فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، ونشرت حينها مقاطع فيديو وصور، وظهرت فى إحدى مقاطع الفيديو الفنانة زينة، أثناء إجرائها لقاءات تليفزيونية مع وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث، كما كشفت عن الإقبال الكثيف من وسائل الإعلام المختلفة والجمهور لمشاهدة العرض الأول لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى.