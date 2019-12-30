شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عروض مسرح محمد صبحي بـمسرحيتين "خيبتنا والنحلة والدبور" 9 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم محمد صبحي لتقديم عروضه المسرحية بداية من يوم 9 يناير 2020 في موسم جديد يعرض خلاله مسرحيتين الأولي هي مسرحية "أنا والنحلة والدبور" علي مسرح محمد صبحي 2 بمدينة "سما سنبل" أيام 9 و10 يناير كما يعرض مسرحيته الثانية " خيبتنا " يوم السبت 11 يناير علي مسرح " محمد صبحي 1 " .

يناقش النجم محمد صبحى فى مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور" قضية المرأة وعلاقتها بالرجل إعلاء لدور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.



أنا والنحلة والدبور

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.

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أما مسرحية "خيبتنا" فهي من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.



خيبتنا

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.