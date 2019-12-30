"دايمًا بضحتك ورجولتك".. رسالة منة فضالي لأشرف زكي في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة منة فضالي، على إرسال رسالة لنقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، بمناسبة عيد ميلاده الـ59، الذي وافق أمس الأحد 29 ديسمبر.

ونشرت منة، صورة تجمعها معه عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل دكتور في الدنيا، عقبال 1000 سنة.. ودايما بصحتك وضحكتك ورجولتك اللي مفيش منها، ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك".

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وتشارك منة فضالي، في بطولة مسلسل"رحيل زهرة– جوارح الغربان" وهو عمل صعيدي من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

مسلسل"رحيل زهرة"من إخراج حسني صالح، وبطولة محمد رياض ومحمود عبد المغنى، حنان مطاوع، منة فضالي، وآخرون.