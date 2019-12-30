أحمد فهمي ساخرا: "أحلى حاجة في الدنيا الغرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: نشر الفنان أحمد فهمي، صورة له عبر حسابه على"إنستجرام"، موضحًا رأيه في الغرور. وكتب فهمي، ساخرا، على الصورة: "جامد أوي أنا الحمد لله.. أحلى حاجة في الدنيا الغرور". يذكر أن، أحمد فهمي، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "تيمون وبومبا" ويشاركه البطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد.

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