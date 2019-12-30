عرض مسرحية "أهلًا رمضان" لمحمد رمضان تلفزيونيًا.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض قنوات "الحياة"، غدًا الثلاثاء مسرحية "أهلاً رمضان"، للفنان محمد رمضان، تزامنًا مع ليلة رأس السنة الميلادية، كعرض أول على شاشات التليفزيون.

وتعرض المسرحية التي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسرحية "أهلاً رمضان" من بطولة محمد رمضان وروجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.