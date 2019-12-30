بسبب صورة عارية الصدر.. الجمهور يهاجم لينا أحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها "عارية الصدر".

لينا شاركت الجمهور الصورة التي التقطت منذ 6 سنوات، وتحديدًا عام 2013، وكانت وقتها تبلغ من العمر 8 سنوات.

وعلقت: "هذه أنا، أبدو كحورية بحر، عندما كان عمري 8 سنوات".

بينما هاجم عدد كبير من متابعي "لينا" الصورة، وأبدى البعض استياءه من الصورة، إذ علق أحدهم: "خسارة الحب اللي حبه ليكِ جدك فاروق، الحمد لله مات ولم يرَ هذه الصورة، الحرية ليست تعريًا وكشف الجسد".

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بينما ردت "لينا" قائلة: "جدي كان معي وقت التقاط هذه الصورة".

كما دشن بعض رواد موقع تويتر، هاشتاج "لينا الفيشاوي"، وهاجمها عدد كبير من النشطاء.

يذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، وأعلنت في فيديو نشرته عقب وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي حصل على حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا، وهي تعيش خارج مصر منذ 3 سنوات.