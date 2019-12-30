خاص| بعد ارتدائه الباروكة.. هل يخضع محمد عبدالرحمن لزراعة الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان محمد عبدالرحمن، عن رأيه في عمليات التجميل ووسائل تحسين المظهر المنتشرة حاليًا بين الفنانين سواء السيدات أو الرجال، مؤكدًا أنه يحب مظهره الذي يبدو عليه.

وبعد ارتدائه للباروكة ضمن أحداث فنية، وتساؤل الجمهور عن نيته في زراعة الشعر، قال "عبدالرحمن"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لا ينوي اللجوء لتلك الوسيلة، مؤكدًا أن الجمهور عرفه بهذا الشكل ولن يغيره، قائلًا: "قبولي مع الناس كدا والناس حبتني كدا وشكلي بقى تريند، ولما بيجي محمد عبدالرحمن في دماغ الناس بيجي بالشكل ده مبيجيش بأي شكل تاني".

محمد عبدالرحمن يواصل تصوير مشاهده في فيلم "الخطة العامية"، مع الفنان علي ربيع، بينما ينتظر عرض فيلم "لص بغداد"، كما سيظهر ضيف أحد حلقات مسلسل "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام.