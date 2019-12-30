نادر عدلي لـ"الخليج 365": أفلام 2019 مستواها الحرفي عالٍ والموضوعي فقير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الناقد السينمائي نادر عدلي، إن عام 2019 شهد طرح أفلام تجارية استهلاكية، مثل "الفيل الأزرق 2"، و"ولاد رزق..عودة أسود الأرض"، أخذ معظمها الشكل التشويقي، على المستوى الحرفي خرجت بشكل متميز جدًا، بينما كان المستوى الموضوعي فقير جدًا.

وتابع نادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مفيش فيلم يبقى في ذهنك، بعد ما تشوفيه مرة او اتنين لن تعودي لمشاهدته، فيما عدا فيلم (الممر) لظروف تاريخية، ولأن جاي بعد فترة كبيرة من غياب النوعية دي، وإن فيه جيل او اتنين ميعرفوش حاجات كتير عن هذا الشكل من الأفلام، فسد الفراغ وكان فيه احتياج ليه، وتم الاستفادة منه إعلاميا".

نادر أكد أن الأفلام التي تستحق المراكز الخمسة الأولى، هي:

الفيل الأزرق 2

جاء في المركز الأول فيلم "الفيل الأزرق 2"، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

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ولاد رزق- عودة أسود الأرض

ذهب المركز الثاني لفيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض"، تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.

كازابلانكا

واختار أن يأتي في المركز الثالث فيلم "كازابلانكا"، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، أحمد داش.

الممر

وحصل فيلم "الممر" على المركز الرابع، تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار إلى جانب أغاني الفيلم الشاعر أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، إنتاج هشام عبدالخالق.

نادي الرجال السري

وكان المركز الخامس في تقييم نادر، من نصيب فيلم "نادي الرجال السري" إنتاج لؤي ووائل عبدالله، تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، معتز التوني، ومن إخراج خالد الحلفاوي.