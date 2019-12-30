ماجدة موريس تختار الأفضل سينمائيًا: أفلام 2019 جيدة وهذا ما أتمناه بـ2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إنها ترى عام 2019 كان أفضل سينمائيًا من عام 2018، مرجعة السبب إلى وجود تنوع أكبر في الأفلام التي تم طرحها، إلى جانب وجود قدر من الإجادة الفنية في صناعة الأعمال السينمائية.

وأضافت ماجدة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شهد 2019 إجادة في تقديم الأجزاء الثانية، مثل (الكنز والفيل الأزرق وولاد رزق)، التي ظهرت بشكل احترافي، أعلى من الأجزاء الأولى، وهو أمر كان من الضروري تواجده فبدون الإجادة العالية كانت ستظهر صعوبة في جذب الجمهور"، لافتة إلى وجود حيل تقنية جيدة في أكثر من فيلم، بينها "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي "الحيل الفنية في الميك أب واستخدام عناصر الزمن، ساعدت في تقبل الجمهور للفيلم بشكل جيد لأنه قُدم بجودة".

وأثنت على الأكشن الذي تم تقديمه في أفلام مثل "الممر" و"كازابلانكا"، إلى جانب وجود أعمال مختلفة الفكر مثل "الضيف"، وعودة الفيلم الحربي بعد فترة غياب طويلة، خاصة وأنه تم تخصيص إمكانيات عالية لتنفيذه، مضيفة "بعد السنين دي كلها مينفعش نعمل نفس أفلام السبعينيات، فيلم (الممر) جه بأسلوب وفنيات الزمن اللي احنا فيه وده شيء مهم جدا، ويعد إضافة كبيرة للسينما في 2019، وخصوصا ان فيه كمان جديد في مسألة المشاهدة الجماهيرية من خلال عرضه في البيوت بعد فترة قصيرة من طرحه في السينمات، وده ساعد في أن الجمهور في أماكن بعيدة ومحافظات معندهاش سينمات تشوفه".

وتابعت ماجدة "2019 كان جيد ومهم، ولازم ناخد دروس منه انه لابد يكون فيه فيلم حربي كل سنة، لأن عندنا بطولات كتير ومفيش إنتاج، الحاجة التانية فتح مساحات لأفكار مختلفة للشباب والمبدعين اللي عملوا أفكار مختلفة زي (122) و(لما بنتولد) و(الضيف)، عشان نشوف أفكار مغايرة للسائد".

وتمنت أن تقوم وزارة الثقافة في 2020 بإنشاء دار عرض سينمائي في كل محافظة، لتطبيق العدالة الثقافية في حق كل مواطن في مشاهدة الأفلام، دون أن يكون فعل مشاهدة الفيلم بالسينما مرتبط بزيارتهم للقاهرة أو الإسكندرية، أو انتظار عرض الأفلام في التليفزيون.

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ماجدة اختارت أهم الأفلام في 2019، ومنحتها الترتيب التالي..

الممر

جاء في المركز الأول فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، وشارك في البطولة أحمد فلوكس، إياد نصار، محمد فراج، محمد جمعة، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد.

الفيل الأزرق 2

في المركز الثاني يأتي فيلم "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إخراج مروان حامد.

الكنز 2

اختارت ماجدة أن يذهب المركز الثالث للجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير"، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة هند صبري، محمد سعد، محمد رمضان، هاني عادل.

الضيف

وفاز بالمركز الرابع في تقييم ماجدة، فيلم "الضيف" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، جميلة عوض.

خيال مآتة

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، حسن حسني.