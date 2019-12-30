قناة تن تعود بـ 50 سنة مسرح 11 يناير



قررت قناة (تن) الفضائية العودة من جديد لاستكمال دورها الإعلامي والوطني؛ وذلك في الحادي عشر من يناير 2020.

وذكرت القناة - في بيان لها - أنها تجدد العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي

على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد لتقديم إعلام هادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة.وأعلن الرئيس التنفيذي للقناة نشأت الديهي أن القناة ستطلق مهرجان (50 سنة مسرح) بالاشتراك مع الفنان الكبير محمد صبحي؛ لتقديم عدة عروض مسرحية كوميدية خلال المهرجان ، وكذلك إطلاق مشروع تن موجو (TeN mojo)؛ وهو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط ..مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروعين لاحقا.