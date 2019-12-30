على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد لتقديم إعلام هادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة.
قررت قناة (تن) الفضائية العودة من جديد لاستكمال دورها الإعلامي والوطني؛ وذلك في الحادي عشر من يناير 2020.
وذكرت القناة - في بيان لها - أنها تجدد العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي
وأعلن الرئيس التنفيذي للقناة نشأت الديهي أن القناة ستطلق مهرجان (50 سنة مسرح) بالاشتراك مع الفنان الكبير محمد صبحي؛ لتقديم عدة عروض مسرحية كوميدية خلال المهرجان ، وكذلك إطلاق مشروع تن موجو (TeN mojo)؛ وهو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط ..مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروعين لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة تن تعود بـ 50 سنة مسرح 11 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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