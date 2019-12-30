حكايات بيرم التونسي اليوم بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الاثنين، أمسية ثقافية بعنوان حكايات بيرم التونسى، ضمن سلسلة لقاءات صالون مصر المبدعة، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تستعرض الأمسية أشهر قصائد الشاعر بيرم التونسى، التى تركت علامات مضيئة فى المجتمع المصرى والعربى، منها: شمس الأصيل، وكل الأحبة اتنين، والقلب يعشق كل جميل، وعتاب،

والحب كدة.يتخلل الأمسية مجموعة من الفقرات الغنائية للفنانين محمد متولى، وآلاء أيوب.حكايات بيرم التونسى يديرها الشاعر محمد بهجت، وتشارك فيها الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، تحت إشراف آمال سعد مدير النشاط الثقافى والفكرى بدار الأوبرا.