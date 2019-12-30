الفخراني يسلم جوائز الفائزين بمسابقة شباب المسرحيين

سلم النجم الكبير يحيى الفخراني، اليوم الاثنين، جوائز مسابقة "كايرو شو" لشباب المسرحيين.
وأعلنت المسابقة فوز الكاتب أكرم مصطفى بالجائزة الأولى وقيمتها 75 ألف جنيه عن النص المسرحي "مرة واحد صالح"، إلى جانب الكاتب أحمد الملواني الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها
كما فاز بالجائزة الثالثة مناصفة، وقيمتها 40 ألف جنيه، الكاتب أسامة محمد عن نص "بيت العز"، والكاتب سامح عثمان عن نص"أربعين على كام".
ومن المقرر أن يشهد الحفل كذلك تسليم شهادات تقدير لمؤلفي النصوص التي وصلت للقائمة القصيرة.
ويشارك في الحفل أعضاء لجنة التحكيم المخرج عصام السيد، والناقدة الكبيرة عبلة الرويني، والكاتب د.مدحت العدل، والكاتب د. حاتم حافظ والإعلامي محمد هاني.
وتقوم بتقديم الحفل الفنانة الشابة هبة مجدي التي تشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة مسرحية "الملك لير".
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