شاهد.. عاصي الحلاني يكشف عن مقلب في ذا فويس كيدز 3

نشر النجم عاصي الحلاني فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر عاصي من خلاله مع النجم محمد حماقي والنجمة نانسي عجرم. وعلق الحلاني على الفيديو، قائلًا: أكيد في شى مقلب على مين أوه لكن.. أنتظرونا بتعرفوا .. السبت 4 يناير 2020 الحلقة الأولى من برنامج The Voice Kids على قناة mbc. السبت 4 يناير 2020 الحلقة الأولى من برنامجعلى قناة mbc. Advertisements يذكر أن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز 3 تتألف من ثلاث مدربين لكل فريق، وفي هذا الموسم يشارك فيها كلًا من النجم عاصي الحلاني، والنجم محمد حماقي والنجمة نانسي عجرم.

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