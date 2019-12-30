فيديو.. البرومو الرسمي لـ ذا فويس كيدز 3

طرحت شركة ام بي سي البرومو الرسمي لبرنامج ذا فويس كيدز بموسمه الثالث، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. والمقرر عرض أولى حلقات برنامج ذا فويس كيدز يوم السبت الموافق 4 من شهر يناير المقبل، على شاشة قناة إم بي سي. Advertisements يذكر أن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز 3 تتألف من ثلاث مدربين لكل فريق، وفي هذا الموسم يشارك فيها كلًا من النجم عاصي الحلاني، والنجم محمد حماقي والنجمة نانسي عجرم.

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