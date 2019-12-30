عقب عرض علاء الدين بموسم الرياض.. أحمد عز يوجه رسالة لجمهور السعودية

وجه الفنان أحمد عز رسالة إلى جمهور المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء عرض مسرحيته الجديدة "علاء الدين" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتب "عز" في تدوينة عبر حسابه قائلًا : " الجمهور السعودي الرائع، اهلنا في الرياض، شكرًا موسم الرياض 2019.. أحمد عز". في الرياض، شكرًا موسم الرياض 2019.. أحمد عز". يذكر ان شارك في بطولة مسرحية "علاء الدين" أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم، إخراج مجدي الهواري.

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