صدمة جديدة من لينا لوالدها أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

ميرنا وليد - بيروت - صدمت لينا ابنة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ والدها مرّة ثانية بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها شبه عارية.

وتبين أن الصورة التي نشرتها لينا كانت متواجدة في القاهرة بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها.

وكان الخلاف بين لينا ووالدتها وأحمد الفيشاوي انتهى بقبول محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من والدها على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.

جاء هذا القرار لأن أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تتجه إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي لتدرس في لندن واتهم أحمد الفيشاوي طليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.