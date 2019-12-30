زين العمر: "تخانقت مع أهلي وعم ضب غراضي"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ صورة طريفة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صورة لعدد من الحقائب مليئة بالأموال، ممازحا المتابعين بالتعليق على الصورة قائلا: "تخانقت مع أهلي وعم ضب غراضي وما بعرف لوين بدي روح"، مع وجوه ضاحكة.

ونالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، ومن بينهم الممثلة اللبنانية رانيا عيسى.

الجدير ذكره ان زين العمر كان قد عبّر مؤخرا عن تأييده لمحاسبة الفاسدين، رافضا حمل الشباب للسلاح على اي طرف لبناني، داعيا للحب بين اللبنانيين.

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