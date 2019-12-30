هاني شاكر يتصدر في مصر بأغنية "أبويا"

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت أغنية الفنان المصري ونقيب الموسيقيين ​هاني شاكر​ "​أبويا​" الترند في مصر بعد يومين من طرحها على يوتيوب.

ويشار الى أن أغنية "أبويا" من كلمات الشاعر سامي النويهي وألحان عمر كما وتولى التوزيع الموزع الموسيقي أحمد طايع.

الجدير ذكره أن هاني شاكر يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات المنفردة مع حلول العام الجديد 2020.

من جهة أخرى يعود هاني من جديد الى مجال التمثيل بعد غياب سنوات طويلة مـن خلال مسلسل يجسد فيه دور رجل أعمال بعيداً عن الغناء.

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