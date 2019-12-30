هذا ما تمنته سمية الخشاب في 2020-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، وتمنّت من خلال الصورة ان تكون السنة الجديدة مليئة بالسعادة والخير والتوفيق.

وعلّقت سمية على الصورة قائلة: "يارب 2020 تكون سنة الخير والسعاده والتوفيق والصحة والستر لنا جميعاً حبايبي يارب".

الجدير ذكره انه كشف موقع "الفن" بشكل خاص مؤخرا أن سمية الخشاب تستعد لتسجيل و تصوير أغنية بعنوان "عربية أ نا" في دمشق مطلع العام المقبل تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح .

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