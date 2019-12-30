مدحت صالح يطرح كليب "خليك جامد"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​مدحت صالح​ فيديو كليب اغنيته الجديدة "خليك جامد" من البومه الجديد "يا بنت القلب".

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان مدين وتوزيع أحمد عادل.

وكان قد طرح صالح مؤخرا اغنية "زي من انت عايز" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد ومن ألحان مدين وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام.

الجدير ذكره ان مدحت شارك مؤخرا في تقديم الأغنيات الاصيلة واغاني التراث التي اعتاد تقديمها لجمهوره في الاوبرا، وفي تصريح خاص لموقع "الفن" قال بأنه يعتبر مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية هو واجب وطني تجاه ثقافتنا والحفاظ على التراث والموسيقى العربية وقال بأنه سعيد بمشاركته في هذا المهرجان.

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