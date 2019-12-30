دنيا بطمة تخفي وجهها بعد خروجها من التحقيق وممنوعة من السفر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر الفنان المغربية ​دنيا بطمة​ وشقيقتها ​إبتسام​ لحظة خروجهما من التحقيق معهما في قضية ابتزاز للمشاهير وعلاقتهما بحساب "حمزة مون بيبي" على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يُشهّر ببعض النجوم وينتقدهم بطريقة جارحة.، حيث ظهرتا وهما تحاولان التخفي، بالإضافة لرفضهما التحدث للصحافة والتعليق.

وكشفت بعض المصادر أن دنيا بطمة حاليًا ممنوعة من السفر بشكل رسمي لحين انتهاء التحقيق ومعرفة الحقيقة، وفيما إذا كان للفنانة المغربية علاقة مباشرة بالحساب وبعمليات الابتزاز.

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