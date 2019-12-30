تأجيل محاكمة الفنانة بوسي

ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة التهرب الضريبي تأجيل محاكمة الفنانة المصرية بوسي في قضية التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيه وذلك لجلسة 27 يناير المقبل.

وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم الاثنين، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة بعد ان كان صدر اول حكم في 7 مايو 2018 بحبس ياسمين محمد شعبان المعروفة بـ بوسي، لمدة سنتين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

لكن يبدو أن الفنانة المصرية ليست خائفة من قرار المحكمة، اذ تعاقدت على اقامة حفل رأس السنة في أحد الفنادق المرموقة في تونس.

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