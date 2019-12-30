مي العيدان تشنّ هجوما على أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الاعلامية الكويتية ​مي العيدان​ الممثل المصري أحمد الفيشاوي وطليقته وذلك بسبب صورة ابنته التي ظهرت فيها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي عارية الصدر.

وعلقت العيدان على الصورة قائلة: "عندما كنت أشبه حوريات البحر في الثامنة من عمري".

و اضافت: "صورة عارية تنشرها لينا بنت أحمد الفيشاوي هذه نتيجة انحلال الأخلاق وقلة التربية والتفكك الأسري، لا الأب فاضي لها ولا أمها كل واحد تزوج وتركوها وراءهم .. مأساة".

الجدير ذكره ان هذه الصورة شكلت ضجة كبيرة بين المتابعين.

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