تراند اليوم : عمرو دياب يفاجئ جمهوره في الساعات الأولى من 2020

أفاد موقع في الفن، أنه يضع “دياب” اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة، انتهى من تسجيلها خلال الأيام الماضية، وذلك لتكون هدية منه لجمهوره مع بداية 2020، بحسب موقع “في الفن”.

وكشفت تقارير، اليوم الأحد، أن المطرب المصري، عمرو دياب، يستعد طرح مفاجأة لجمهوره ومعجبيه، في مطلع العام الجديد 2020، والأغنية الجديدة ضمن أغنيات أحدث ألبومات عمرو دياب، “أنا غير”، والذي سيتم طرحه بالأسواق في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

من ناحية أخرى، حدد عمرو دياب موعد إحياء حفله الغنائي المقبل في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون في جدة بتاريخ 9 يناير المقبل.

يشار إلى أن آخر حفلات عمرو دياب كان في السعودية، الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك في ختام مهرجان “ميدل بيست”، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ويقدم عمرو دياب في الحفل مجموعة من أشهر أغنياته بتوزيعات موسيقية جديدة، وأقيمت فعاليات مهرجان “ميدل بيست” في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.