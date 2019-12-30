تراند اليوم : منير يغيب عن حفلات رأس السنة.. وهيفاء وحكيم يشعلوا الحفلات

ستقام 8 حفلات رئيسية في رأس السنة، وسيكون الحفلان الأول والثاني بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطرب المصري حكيم، ويشاركهما في إحياء الحفلين المطرب الشاب موسى.

حيث أعلنت الشركات الفنية في مصر، يوم الأحد، عن برامجها لحفلات رأس السنة، والتي من المقرر أن يحييها كوكبة من نجوم الغناء العربي.

كما يحيي المطرب اللبناني وائل جسار حفلين أيضا ليلة رأس السنة بمشاركة الفنان رامي صبري، ويشاركهما في هذا الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة سمر الحسيني، وفقا لموقع “في الفن” المصري، وأيضا يقام حفل شعبي خالص للنجمين الليثي وشيبة، ويشاركهما مي عطية.

وكان الفنان المصري محمد منير أعلن تأجيل حفله المقرر في رأس السنة، لأجل غير مسمى بسبب وعكة صحية شديدة.

وقال منير في بيان: “جمهوري الغالي والحبيب كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سويا بالعام الجديد ولكنها إرادة الله ونظرا لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل”، وفقا لموقع “الوطن” المصري.