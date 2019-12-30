ريتيش ديشموخ في لقطة رومانسية على أنستجرام مع زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يحرص الممثل الشاب ريتيش ديشموخ على إظهار حبه لزوجته الممثلة الجميلة جينيليا، لذا، غالبا ما يتم مشاهدة الثنائي في المدينة في مناسبات مختلفة. وحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي هو دليل على مدى متانة تلك العلاقة.

يظهر مقطع فيديو أخير شارك فيه ريتيش ديشموخ وجينيليا دي سوزا على صفحة الفنان بحسابه الشخي على موقع التداول الاجتماعي تويتر وهو يربطه لها ربطة عنق حمراء أمام المرآة.

في مقطع الفيديو، يُرى ريتيش ديشموخ بلا قميص، بينما تستعد جينيليا ديشموخ لعيد الميلاد.يربط ريتيش ربطة عنق جينيليا باللون الأحمر ويساعدها على إكمال إطلالتها المذهلة.

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كا شوهدت فنانة بوليوود ترتدي قمي أبيض وسروال من الجينز الأزرق، وهي تنظر إلى الكاميرا في ابتسامة جميلة، بينما كان زوجها مشغولًا بربط ربطة العنق.

وفي السياق، كانت بداية علاقة ريتيش وزوجته، خلال تمثيل فيلمهما الأول “Tujhe Meri Kasam”. وبعد المواعدة لما يقرب من عقد من الزمان، عقدا قرانهما في عام 2012. ولدى الزوجين ولدين رحيل وريان.

على جانب العمل، قدم ديشموخ مؤخرًا فيلم Marjaavaan في كما انتهى أيضًا جزءًا من تصوير Housefull 4 وTotal Dhamaal الذي تم إصداره مؤخرًا هذا العام.