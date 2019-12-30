كاتبة سورية تنتقد عزيزة جلال بعد حفلها الأخير: ليتها لم تعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد اعتزال استمر لمدة 34 عاما، عادت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال إلى الساحة الفنية من جديد، من خلال حفل غنائي كبير أحيته على خشبة مسرح العلا بالمملكة العربية السعودية، في موسم “شتاء طنطورة”.

الكاتبة السورية نوال الهوار انتقدت عودة الفنانة عزيزة جلال، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “#عزيزة _جلال_في_العلا تصدر هذا التراند كل مواقع التواصل إعلان عن عودة عزيزة جلال للفن ليتها لم تعد”.

وأضافت: “أود أن أخبركم أني أحببت عزيزة جلال بقدر حبي لوردة وميادة وطبعا لكل منا ذائقته الفنية.. كنت أسأل نفسي لماذا غابت هذه السيدة هل الحب يطغى على الموهبة؟ هل العائلة هي السبب؟ من هو الرجل الذي سيطر على روح هذه السيدة؟؟؟ طرحت على نفسي أسئلة لم أجد لها مبررا”.

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وتابعت: “وكل من يعرفني يعرف حبي للمغرب وأني من أكثر الناس ولعا بهذه البلاد البهية لقد كان هاجسي عندما سافرت إليها أن أزور مدينة مكناس. ليس فقط لأوابدها وكرومها وإنما أيضا كرمى لعيون عزيزة جلال..ابنة هذه المدينة التي بقيت ببالي”.

وأكملت: “وعندما رأيت عزيزة جلال لأول و آخر مرة في حياتي كانت الصدفة أني كنت أقضي عطلتي بمدينة ماربيا الإسبانية دخلت لتناول الغداء...شوقا لطبق البايلا التي تشتهر به إسبانيا فكانت بنفس المطعم برفقة زوجها وأطفالها.. بقيت شاردة فقط أنظر لهذه السيدة التي ترتدي العباءة السعودية وتتحدث بلهجة أهل الطائف.. وتحسرت على اعتزالها وبنفس الوقت أحببت أمومتها”.

وأضافت: “واليوم انتظرت حفلها ببالغ الانتظار لأتأكد وبكل أسف أن الزمن لايعود وماكان بالأمس لن يكون لنا الان.. غنت عزيزة ببداية الحفل أغنيتها هو الحب لعبة.. لامجال للمقارنة بين الحفل الذي أقيم في الثمانينات باستاد القاهرة عندما كانت العزيزة في منتصف عشرينيها.. أول مرة أكتشف أن الصوت أيضا يشيخ بشكل مؤلم، وتلك هي النقطة التي توجع أعمارنا.... !!!!!”.

ووجهت رسالة لعزيزة جلال، بقولها: “ليتك بقيتي عزيزتي بعرشك.. نشتاقك ونبحث عنك كلما زرنا مدينة الطائف الغالية دعى العلا لأصالة وانغام ومن لف لفيفهم”.