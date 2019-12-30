الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي تعود للأضواء بعد غياب طويل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي عودتها إلى الفن مجددا، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

الفنانة الإماراتية شاركت متابعيها، بمقطع فيديو على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، طلبت خلاله من جمهورها، أن يقوموا بتشجيعها بعد إصدار ألبومها الجديد.

رويدا كشفت أن ألبومها الجديد يتضمن أغنيات بألوان غربية، بالإضافة إلى الأغاني الخليجية والكلاسيكية، لافتة إلى أنها لن تصدر الأغنيات في وقت واحد بل بشكل تدريجي، كما أنها ستطلق إحداها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي قد ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة استمرت أكثر من 8 سنوات، وقد عللت ذلك بالظروف التي واجهتها بعد انتهاء عقدها مع “روتانا”، وعدم حصولها بعد ذلك على عقود مشابهة.

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يذكر أن رويدا المحروقي بدأت حياتها الفنية في عام 1996 أثناء دراستها الجامعية، حيث اشتركت في ببرنامج المواهب ستديو الفن، وتخرجت من البرنامج بميدالية فضية في الفئة الطربية.

وكانت المرحلة الثانية من حياتها الغنائية، حين وقعت عقداً مع منتج البرنامج سيمون أسمر ولكن سرعان ما فسخ العقد بينهما، وقعت عقدا آخر مع شركة روتانا وكان أول ألبوم لها مع الشركة حمل عنوان «آخر حب» في عام 2002، الذي كان إحدى أغانيه «حطيتك في بالي» التي صورتها كفيديو كليب واشتهرت من خلالها وحققت النجاح.

طرحت ألبوم آخر حمل عنوان «أقولك شي» الذي تعاونت خلاله مع زوجها السابق الموزع الموسيقى مدحت خميس وقدمت خلال الألبوم ما يعرف بالأغاني السريعة كأغنيتين «غريب الطبايع» و«إلي مثلك» والتي صورتهما كفيديو كليب وحققت خلالهما النجاح، وطرحت أول أغنية منفردة رسمية لها «أحلام وردية» عام 2013.