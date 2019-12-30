شيرين عبدالوهاب: ادعولي أُنجب طفل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على سؤال محرج خلال إحيائها حفل غنائي مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق في الإمارات.

شيرين ردت على سؤال أحد جمهورها حول حملها في طفلها الأول من زوجها المصري الفنان حسام حبيب قائلة: “ادعوا لي غني أكبر عائلتي وأرزق بطفل”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنفي فيها شيرين عبدالوهاب حملها خلال إحيائها حفلاتها الغنائية، كما سبق ونشرت صورة لها بر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والتي طالبت فيها جمهورها بأن يدعوا لها أن ترزق بطفل من زوجها.

Advertisements

وكانت شائعة قد طاردت شيرين عبدالوهاب بقوة بعد اختفائها عن الأنظار عدة شهور، أفادت بأنها حامل في طفلها الأول من زوجها حسام حبيب وأنهما يمكثان في أمريكا حتى موعد الولادة، ثم خرجت تقارير أشارت إلى أنها فقدت جنينها في شهره الخامس.

ومع استئناف شيرين عبدالوهاب لحياتها الفنية، نفت تمامًا خبر حملها وخسارتها لجنينها الذي تم تداوله بقوة، مؤكدة على أن كله ما تردد عاري من الصحة، وواصلت تمنيها بأن يرزقها الله بطفل من زوجها حسام حبيب.