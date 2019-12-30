مجوهرات كريستيانو رونالدو في دبي تشغل الجمهور

متابعة بتجـــــــرد: خطف نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في حفل “غلوب سوكر” في دبي، ليس بسبب مهاراته الكروية العالية بل بمجوهراته الفاخرة.

اذ حمل لاعب “يوفنتس” ثروة في يده اليسرى، وارتدى ساعة نادرة جداً من ماركة “رولكس” الشهيرة وهي الأغلى ثمناً على الإطلاق تقدر قيمتها بحوالي 500 ألف دولار.

كما نسقها مع خاتم ماسي في الإصبع الأوسط، ودبلة مرصّعة بالألماس في الخنصر، أحدهما يقدر ب 261600 دولار والآخر بـ 65400 دولار.