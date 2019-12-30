رسالة من ظافر العابدين لمشاهدي مسلسل “عروس بيروت”

متابعة بتجــــــــرد: وجّه الممثل التونسي ظافر العابدين رسالة لمشاهدي مسلسل “عروس بيروت”، الذي يُعرض على شاشة “ام بي سي”.
ونشر ظافر العابدين عبر حسابه على انستجرام فيديو شكر من خلاله المشاهدين على متابعة المسلسل، مشيراً الى أن دعمهم ساهم في نجاح العمل.
وفي سياق متصل، استغنم ظافر العابدين الفرصة أيضاً لتوجيه رسالة شكر لأصداقائه وزملائه، ومعايدتهم بمناسبة رأس السنة الميلادية.
تدور قصة مسلسل “عروس بيروت” حول حب من النظرة الأولى، يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي. هي قصة حب تجمع بين “فارس” (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و”ثريا” (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها
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