خاص- طوني بارود هدية رأس السنة

عاد الاعلامي طوني بارود الى الشاشة الصغيرة حيث يطل اسبوعياً وتحديداً مساء كل ليلة جمعة عبر قناة “لنا تي في” ليقدم برنامجاً مليئاً بالمواد الترفيهية والفنية والألعاب والتسلية يحمل عنوان “محلولة”.

وفي دردشة سريعة مع “الخليج 365”، عبّر “البارود” عن سعادته بالأصداء الإيجابية حول برنامج “محلولة” الذي يتضمن مسابقات وجوائز مالية قيمة ومعلومات عامة يعرض على قناة “لنا تي في” ويبث عبر سوريا ولبنان وكل دول العالم، وقال “الاصداء بتاخد العقل”. وشدد طوني أن التواصل مباشرة مع المشاهدين ملعبه وحياته.

وعن اختياره ليطل بحلقة ترفيهية استثنائية خاصة برأس السنة غداً الثلاثاء، اكد “البارود” أنه سيتواصل مع الجمهور لربح جوائز قيمة منها سيارة ضمن حلقة خاصة تعرض لعدة ساعات بمناسبة احتفالية رأس السنة.

وعبّر طوني عن سعادته بالتعاون مع “لنا تي في” خاصة ان طريقة العمل راقية والأجواء مميزة وفريق عمل كبير وايجابي ومحترف.

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وكشف طوني ان برنامج “محلولة” مستمر حتى حلول شهر رمضان القادم وهناك اشياء جديدة، سيكون موقع “الخليج 365” أول من يكشف عنها.

ورداً على سؤال حول البرنامج الذي كان من المقرر أن يطل من خلاله عبر شاشة الـ MTVإلا أن الأحداث الراهنة التي يمر بها لبنان من مظاهرات وأحداث أمنية متفرقة جعلت إدارة المحطة تتخذ القرار بتأجيل عرضه الى حين عودة الأمور الى طبيعتها، عن هذا الموضوع يخبرنا “البارود” الى أنه لا زال مع محطة المر حيث قاما بالتحضير لبرنامج رائع وكل شيء جاهز ولكنهما ينتظران الظروف الراهنة لانطلاق عرضه.

وعن أمنياته لعام 2020، تمنى طوني بارود ان تكون السنة الجديدة مليئة بالخير والسلام والأيام الجميلة للبنان والعالم العربي وكل العالم. كذلك تمنى ان يقوم لبنان من كبوته وأن تشرق شمسه من جديد وان يتخطى هذه الأزمة ولديه ملء الثقة ببلده لو مهما اشتدت العواصف عليه الا أنه سيقف من جديد لأن الله يحميه ويتدخل في هذا البلد الذي يحبه جداً.

كما تمنى طوني في العام المقبل أن يتقبل كل شخص الآخر وان ينظر كل شخص الى الآخر بعين الاحترام والتقدير. وان يرى كل شخص الجانب المشرق عند الإنسان كي يعيش بسلام في حياته لأن المحبة والحب هما المفتاح لعبور الانسان الى كل شيء. وشدد أنه بالايمان والصبر والصلاة نستطيع ان نتخطى كل الصعوبات. وتمنى الخير والتقدير للجميع ولموقع الخليج 365.