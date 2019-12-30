شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يتحول لـ"رابر" ويستعيد ذكرياته مع الغناء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل أحمد الفيشاوى، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو لامكانياته ومهاراته فى فن الغناء والراب، عبر حسابه بموقع تبادل الصور إنستجرام، وهو داخل أحد السيارات ويغنى راب بشكل سريع ليستعيد ذكرياته مع تلك الموهبة.

ويشارك الفيشاوى فى بطولة فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ومن المقرر طرحه بداية العام المقبل فى دور العرض السينمائى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

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أحمد الفيشاوى

وعاد منذ أيام أبطال فيلم "أشباح أوروبا" إلى القاهرة بعد انتهائهم من تصوير المشاهد الخارجية فى دولة جورجيا على مدار أسبوع كامل التى جمعت بين هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، حيث يتبقى عدد من المشاهد القليلة مقرر تصويرهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير المقبل موعدًا مبدئيًا لطرحه فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصوير النصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.