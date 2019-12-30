شاهد .. أحدث ظهور لعائلة روبي

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - نشر ” إسلام صيام ” لاعب كرة القدم لنادي الداخلية المصري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا تجمعه بزوجته الفنانة ” كوكي مجدي ” وشقيقتها الفنانة ” روبي ” . وظهرت روبي في الصور بإطلالة جريئة خطفت الأنظار إليها وتشاركت مع شقيقتها في إرتداء اللون الأسود .. حيث ارتدت روبي فستانا اسود قصير وشفاف وهوت شورت بينما ارتدت كوكي فستانا اسود طويل . Advertisements

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