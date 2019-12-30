فنان سعودي يرد على شائعة وفاته : ” خافوا الله “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية شائعة وفاة الفنان السعودي ” فيصل العيسى ” نجم مسلسل ” شباب البومب ” على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير .

والتي دفعته إلى الخروج للرد على ذلك لما تسببت به من قلق بين عائلته وخاصة أن الشائعة انتشرت وهو خارج المملكة العربية السعودية لإنشغاله بأعمال التصوير .

فنشر فيصل العيسى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” ليؤكد على أن ما تردد ما هو إلا مجرد شائعة وإنه بصحة جيدة ويقوم حاليا بتصوير مسلسل ” شباب البومب 9 ” لعرضه على قناة روتانا خليجية خلال موسم شهر رمضان المبارك 2020 .

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وقال : ” السلام عليكم ويعطيكم العافية . أنا قاعد أصور في جورجيا والوالد الله يحفظه كلمني وكان بصراحة خايف كتير علي .. وأنا ما أدري إن فيه إشاعة منتشرة ” .

وتابع فيصل : ” الله يهديه اللي نزلها خوف الوالد .. الله يحفظه تعبان وكان عنده مشاكل قبل كده في القلب والضغط لكن الحمد لله رديت عليه وطمنته ” .

وأضاف : ” أنا أتمنى من الناس هذه اللي تنشر الشائعات يخافون الله في ناس كبار في السن تعبانين ويش تستفيد انت لما تنزل هذا الشيء .. وأحب أطمن كل اللي يسألون عني أنا بخير الحمد لله بعافية ما فيني شيء وشكرا لكم والله يهدي اللي نشر هذه الشائعة ” .