كاريشما تانا تشارك لقطات من عطلتها الشاطئية في جزر المالديف.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تستمتع الممثلة كاريشما تانا حاليًا بعطلة عيد الميلاد في جزر المالديف. تشتهر الممثلة بمشاركة صورها الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها من أجل أن يكون متابعيها دائما على إطلاع بكل جديد يخها.

كاريشما ظهرت في أحدث صورها الساخنة وهي ترتدي بيكيني على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث تتف كريشما تانا بجسم رشيق، كما أنها أظهرت منحنياتها لمعجبيها.

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صباح السبت 28 ديسمبر، شاركت كاريشما تانا صورها الساخنة في بيكيني أسود، وهي على شاطئ البحر. في إحدى الصور، شوهدت وهي تقف وهي تحمل شجرة، بينما في صورة أخرى، تُرى كاريشما تانا وهي جالسة على كرسي وتضرب.

أكملت القنبلة الهندية إطلالاتها من خلال الاستعانة بوضع ماكياج خفيف، وسوار الشعر، ونظارة شمسية، وأحمر الشفاه، مع شعر طبيعي.

كانت كاريشما تانا قد أبحت في الأضواء بعد تمثيلها في المسلسل التلفزيوني Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi، لاكتا كابور، كما أنها كانت واحدة من المتسابقات في برنامج الواقع المثير للجدل Bigg Boss 8.