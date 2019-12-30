شيرين عبدالوهاب تتصدر جوجل في 2019.. أكثر من بحث عنه المصريون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعدد من المواقف الحرجة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، التي أدلت بها في مقابلات أو خلال حفلاتها حول العالم، لتصبح الفنانة الأكثر بحثا عنها، في "جوجل" مصر، خلال عام 2019.

وقال مصطفى أبو جمرة، خبير اتصالات وتكنولوجيا معلومات، خلال استضافته في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث“ إن المشاكل التي وقعت بها شيرين كانت السبب الأول لتصدرها بحث جوجل في مصر، حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتسببت ”زلات لسان“ شيرين بإصدار قرار إيقافها عن الغناء من قبل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، آنذاك، وحرص في بيان له بعدها على توضيح سبب قرار النقابة بإيقافها عن الغناء قبل إجراء تحقيق رسمي معها.

وعلى الرغم من أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أتبعت ”زلات لسانها“ باعتذارات وتوضيحات لاحقة، فإن ذلك لم يمنع من ردود الفعل الغاضبة والرافضة لتصريحاتها التي وُصفت في بعض الحوادث بأنها ”مسيئة" لوطنها.