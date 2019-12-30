محمود التركي يحيي أولى حفلات القرية العالمية في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القرية العالمية في دبي استضافة المغني العراقي محمود التركي لإحياء الحفل الأول لعام 2020 على المسرح الرئيسي، الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، ضمن الاحتفالات برأس السنة الجديدة.
وسيقدِّم التركي، وهو من أشهر نجوم الغناء الشباب في الخليج، باقة من أجمل أغنياته ومنها "ما أعوفك" و"رحت زعلان" التي عُرف بها في بداياته الفنية عام 2013.
واشتهر التركي بأغنية "تعال أشبعك حب"، التي أداها مع علي جاسم ومصطفى العبدالله، ولاقت جماهيرية واسعة في العالم العربي، إذ بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 500 مليون مشاهدة خلال سنة من إطلاقها.
ويأتي حفل محمود التركي، ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية.
وكانت القرية العالمية أعلنت استضافتها نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم، إذ يستضيف المسرح الرئيسي حفلاً غنائياً كل يوم جمعة من الموسم 24 في التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي).
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