نجوم رحلوا في 2019.. أسماء خالدة في ذاكرة الإبداع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى الحزن كثيرا بظلاله الكئيبة على الوسط الفني في عام 2019، بسبب رحيل عدد كبير من النجوم البارزين والمؤثرين في الساحة الفنية على اختلاف أعمارهم، ما أصاب محبيهم بجرعات كبيرة من الألم والحزن.

ورغم أن هؤلاء النجوم تركوا عالمنا، فإنهم لن يسقطوا من وعاء الذاكرة بسبب أعمالهم الفنية التي كتبت لهم الخلود والبقاء.

"العين الإخبارية" ترصد في التقرير التالي أبرز المبدعين الذين ودعوا عالمنا في عام 2019..

أسامة فوزي





ولد المخرج المصري أسامة فوزي في 19 مارس/آذار 1961 وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج في مصر عام 1984، وعمل مساعد مخرج مع عدد كبير من عمالقة السينما مثل رضوان الكاشف وحسين كمال ويسري نصر الله وشريف عرفة.



وابتسم الحظ لأسامة في عام 1995 وأخرج أول أعماله السينمائية "عفاريت الأسفلت" الذي شارك في مهرجان لوكارنو ونال جائزة التحكيم الخاصة، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية ومنها جنة الشياطين، بحب السيما، بالألوان الطبيعية.

وتزوج أسامة فوزي بالفنانة سلوى خطاب ورحل عن عالمنا في 8 يناير/كانون الثاني عام 2019.

سعيد عبدالغني





أحب الممثل المصري سعيد عبدالغني الصحافة في بداية حياته، والتحق بالعمل في مؤسسة الأهرام عقب تخرجه في كليه الحقوق عام 1958، وسمحت له الصحافة بالاقتراب من عالم الفن ورؤيته بدقة، وشيئا فشيئا التحق بالتمثيل، وكان ظهوره الأول عبر شاشة السينما عام 1973 في فيلم "العصفور" للمخرج الراحل يوسف شاهين.



وبزغ نجمه بعد ذلك في السينما والتلفزيون إذ شارك في أعمال رائعة ومؤثرة منها "المذنبون"، "إحنا بتوع الأتوبيس"، "حبيبي دائما"، "أيام الغضب".

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2019 رحل سعيد عبدالغني عن الحياة عن عمر ناهز الـ81 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

نادية فهمي





رغم الموهبة الفنية التي تمتلكها الممثلة المصرية نادية فهمي جاء إنتاجها الفني ضعيفا حيث قدمت عبر مشوارها للسينما 14 فيلما أبرزها "الليلة الموعودة" في 1984، و"الحدق يفهم" في 1986، و"زوجة محرمة" في 1991 ،كما قدمت للتلفزيون 14 مسلسلا أهمها "ضمير أبلة حكمت" أمام الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.



تزوجت نادية فهمي بالفنان سامح الصريطي وانفصلت عنه بعد 9 سنوات، وأثمر هذا الزواج عن ابنتين هما ابتهال وآية.

وفي 14 فبراير/شباط 2019 رحلت نادية فهمي عن دنيانا عن عمر ناهز الـ69 عاما.

إسماعيل محمود





ولد الفنان المصري إسماعيل محمود في يناير/كانون الثاني 1950 بمحافظة الإسكندرية، ودرس الدراما بمعهد الفنون المسرحية، واشتهر بعد مشاركته في أعمال مهمة مثل فيلم "حد السيف" في 1986 والمسلسل التلفزيوني "غوايش"، وتوالت بعد ذلك أعماله التي حققت نجاحا كبيرا مثل "ليالي الحلمية " أمام يحيي الفخراني وصلاح السعدني، و"المصراوية"، و"العصيان".



وتوفي إسماعيل محمود إثر أزمة صحية مفاجئة في 7 أبريل/نيسان 2019 عن عمر ناهز الـ68 عاما.

سيد سعيد

جمع المخرج المصري سيد سعيد بين موهبة الكتابة والإخراج، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما شعبة إخراج في 1975، وقدم أعمالا فنية مهمة أبرزها فيلم "القبطان" بطولة الساحر محمود عبدالعزيز، ومسلسل "رحلة إلي الشمس "بطولة إيمان الطوخي.



وفي 18 أبريل/نيسان 2019 توفي سيد سعيد عن عمر ناهز الـ80 عاما ودفن بمقابر العائلة بمحافظة بور سعيد.

محمود الجندي





استطاع الفنان محمود الجندي عبر مشواره الفني الطويل أن يحجز لنفسه مكانا في قلب محبيه بسبب اختياراته الذكية وموهبته الخصبة في التمثيل والغناء الشعبي.

وولد محمود الجندي في 24 فبراير/شباط 1945 بمحافظة البحيرة المصرية، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1967 ثم التحق بالخدمة في القوات المسلحة، وشارك في حرب أكتوبر 1973، وبدأت شهرته الفنية بعدما شارك في بطولة مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" في 1979.

وتوالت أعماله البارزة مثل "دموع في عيون وقحة"، و"الشهد والدموع"، كما طرح ألبوما غنائيا عام 1990 بعنوان "فنان فقير".

تزوج محمود الجندي 3 مرات كانت الأولى من "ضحى حسن "والتي أنجب منها 3 بنات وولدا، وبعد وفاتها تزوج بالفنانة عبلة كامل وتم الانفصال بينهما عام 2006، كما تزوج بـ"هيام" نجلة الفنان جمال إسماعيل.

وبعد مشوار حافل بالعطاء في السينما والتلفزيون والمسرح توفي محمود الجندي في 11 أبريل/نيسان عن عمر ناهز الـ74 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.

محسنة توفيق





ولدت الفنانة المصرية محسنة توفيق في 29 ديسمبر/كانون الأول 1939 وحصلت على بكالوريوس الزراعة في 1968، وتوهجت فنيا بعد دورها في فيلم "العصفور" للمخرج يوسف شاهين إنتاج 1970.



أحب الجمهور محسنة توفيق لموهبتها الفنية وإخلاصها لمبادئها وأفكارها السياسية، ومنحها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وسام العلوم والفنون وفي عام 2013 منحتها الدولة الجائزة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية.

وقدمت محسنة توفيق أعمالا فنية مؤثرة على شاشة السينما والتلفزيون منها "إسكندرية ليه"، "وداعا بونابرت"، "ديل السمكة"، "ليالي الحلمية".

وفي 7 مايو/أيار 2019 رحلت عن الحياة عن عمر ناهز الـ80 عاما.

محمد نجم





لا يستطيع أحد نسيان الفنان الكوميدي المصري محمد نجم لأنه حفر اسمه في قلب الجمهور بأدائه التمثيلي المختلف.

ولد "نجم" في 15 يناير/كانون الثاني 1944 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونجح في السينما من خلال أدوار صغيرة في أفلام "مولد يا دنيا"، "حكايتي مع الزمان"، "أبدا لن أعود"، وعندما انتقل للمسرح حقق نجاحا لافتا للنظر، الأمر الذي دفعه لتأسيس مسرح خاص به.



ومن خلال فرقته الخاصة قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مثل "عش المجانين"، "حاجة غلط"، "أولاد دراكولا"، "واد عفريت".

وفي 5 يونيو/حزيران 2019 رحل محمد نجم عن عالمنا عن عمر 75 عاما.

محمد النجار





تخرج المخرج المصري محمد النجار في المعهد العالي للسينما قسم إخراج في 1978، وبدأ حياته مساعد مخرج إذ عمل مع أسماء كبيرة منها محمد راضي، وعاطف الطيب، وفاضل صالح.

وفي 1988 قدم أول تجربة له في السينما من خلال فيلم "زمن حاتم زاهران" بطولة نور الشريف، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي وشباك التذاكر.



وتوالت بعد ذلك أعمال محمد النجار الناجحة فى السينما والتلفزيون مثل الهجامة، الذل، صعيدي رايح جاي، الأدهم، لقاء على الهواء.

وفي 25 يونيو/حزيران 2019 رحل محمد النجار عن عمر ناهز الـ65 عاما بعد صراع مرير مع مرض القلب.

عزت أبوعوف





منح الجمهور الفنان عزت أبوعوف ألقابا كثيرة منها "المايسترو، البرنس، النبيل"، حيث تعامل مع الفن باعتباره رافدا من روافد الإبداع ولم يتعامل معه كوسيلة لكسب الرزق لذا شارك في العديد من الأعمال المهمة كممثل وقدم أيضا للموسيقى أعمالا كثيرة.



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ولد عزت أبوعوف في 21 أغسطس/آب 1948 وتخرج في كلية الطب، ثم قرر أن يترك الطب ويتفرغ للفن، ولأنه محب للغناء أسس فرقة موسيقية اسمها "بلاك كوتس" ضمت الراحل عمر خورشيد والموسيقار عمر خيرت، ثم تم حل الفرقة وقام بتأسيس فرقة "الفور إم" والتي حقق معها نجاحا كبيرا.

وشجع السيناريست وحيد حامد الفنان عزت أبوعوف على دخول مجال التمثيل، وكان أول أعماله على الشاشة الكبيرة في فيلم "آيس كريم في جليم" عام 1992.

وقدم عزت أبوعوف العديد من الأعمال المهمة في السينما والتلفزيون منها "أرض الخوف"، و"الجزيرة"، و"السفارة في العمارة"، كما أنه تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي 7 دورات متتالية.

وفي 1 يوليو/تموز توفي أبوعوف بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ71 عاما.

يوسف شريف رزق الله





ولد الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله في 5 سبتمبر/أيلول 1942، وقدم عبر شاشة التلفزيون العديد من البرامج الناجحة منها "نجوم وأفلام"، "تليسينما"، "سينما × سينما".

وتولي رزق الله مناصب عديدة منها رئاسة قناة النيل الدولية، ورئاسة قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وسكرتارية مهرجان القاهرة الدولي منذ عام 1987، كما تم تعيينه مديرا فنيا لمهرجان القاهرة الدولي عام 2000، واستمر في هذا المنصب حتى رحيله، وقد عرضت عليه رئاسة المهرجان أكثر من مرة ولكنه رفض بسبب حالته الصحية.



وفي 12 يوليو/تموز رحل يوسف شريف رزق الله عن عمر ناهز الـ67 عاما بعد صراع مرير مع مرض الفشل الكلوي.

فاروق الفيشاوي





نشأ محمد فاروق فهيم الفيشاوي وسط أسرة ميسورة الحال، وشاء القدر أن يعرف طعم الحزن وهو صغير، حيث رحل والده وهو في عمر 12 عاما، وتولي شقيقه تربيته، وحصل على بكالوريوس في الطب العام لكنه أحب التمثيل وقرر أن يكون طريقه في الحياة.



لمع اسم الفيشاوي كممثل بعدما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، وتوالت أعماله الناجحة، فقدم عبر شاشة السينما ما يقرب من 120 فيلما منها "لا تسألني من أنا، "وحوش الميناء"، و"السكاكيني"، كما قدم 100 مسلسل تلفزيوني أبرزها "غوايش"، و"الحاوي"، و"دموع صاحبة الجلالة"، ويضم أرشيفه الفني أيضا 18 مسرحية منها "الأيدي الناعمة"، و"البرنسيسة"، و"الناس اللي في التالت".

وأصيب الفنان فاروق الفيشاوي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بمرض السرطان ورحل عن عالمنا في 25 يوليو/تموز عن عمر 67 عاما.

محمد أبوالوفا





ولد الفنان المصري محمد أبوالوفا عام 1956 بمحافظة الفيوم، ولمعت موهبته من خلال العروض المسرحية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة.

وفي عام 2005 توهج في الدراما التلفزيونية وشارك في أعمال كثيرة منها "ابن حلال"، و"المرسى والبحار"، و"يونس ولد فضة"، ووافته المنية في 29 يونيو/حزيران عن عمر 63 عاما.

طلعت زكريا





ولد الفنان المصري طلعت زكريا بمحافظة الإسكندرية وسط أسرة تعاني من الفقر الشديد، ودفعه طموحه إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفي عام 1984 تخرج وبدأ يبحث عن فرصة لإثبات موهبته.



ابتسم له الحظ عام 1997 إذ شارك في عدد كبير من المسلسلات الناجحة منها "الحلم الجنوبي" و"الضوء الشارد"، ومن الدراما انتقل إلى السينما وتحمل عبء البطولة المطلقة في فيلم "طباخ الرئيس" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ولم تكتمل فرحة طلعت زكريا بسبب مرض نادر احتل جسده وأجبره على البقاء في الفراش لسنوات طويلة، الأمر الذي أثر على حجم جماهيريته وجعله يتراجع للدور الثاني، ليرحل الفنان الموهوب في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

شوقي الماجري





ولد المخرج التونسي شوقي الماجري في منطقة باب سويقة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1961، وقدم للسينما والتلفزيون أعمالا رائعة مثل "أسمهان"، "عمر الخيام"، "تاج من شوك"، "أبناء الرشيد"، و"الطريق الوعر".

وتزوج الماجري بالفنانة صبا مبارك ثم انفصل عنها سريعا، وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول وافته المنية إثر إصابته بذبحة صدرية بالقاهرة.

هيثم أحمد زكي





أصاب رحيل الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكى الجمهور العربي من المحيط للخليج بالصدمة لأنه حدث بشكل مفاجئ وصادم.

ورحل هيثم، نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني عن عمر ناهز الـ35 عاما.



ومن أبرز الأعمال التي شارك في بطولتها فيلم "بلياتشو" ومسلسل "كلبش".

شعبان عبدالرحيم

ولد المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في 15 مارس/آذار 1957، وبدأ حياته بكي الملابس، ومن فرط حبه للغناء راح يغني في المناسبات مثل الأفراح، وتحمس له أحد أصحاب محال الكاست وأنتج له ألبوم "أحمد حلمي اتجوز عايدة"، وبلغت شهرته الآفاق بعد أغنية "أنا بكره إسرائيل".



وبعد نجاحه في الغناء انتقل إلى عالم السينما والتلفزيون وشارك في بطولة عدد من الأفلام والمسلسلات منها "مواطن ومخبر وحرامي"، و"رشة جريئة"، و"ظاظا رئيس جمهورية"، و"فلاح في الكونجرس".

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول رحل شعبان عبدالرحيم عن الحياة بعد أزمة في الجهاز التنفسي.

سمير سيف





عمل المخرج المصري سمير سيف في بداية مشواره مساعدا للمخرج الكبير حسن الإمام في عدد من الأفلام منها "خلي بالك من زوزو" و"حكايتي مع الزمان" و"أميرة حبي أنا" مما أكسبه خبرة كبيرة.

وفي منتصف حقبة السبعينيات بدأ تقديم أعماله الخاصة التي بلغت على مدى نصف قرن نحو 30 فيلما من أبرزها "غريب في بيتي" بطولة نور الشريف وسعاد حسني و"الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد و"سوق المتعة" بطولة محمود عبدالعزيز وإلهام شاهين و"معالي الوزير" بطولة أحمد زكي ولبلبلة، و"المشبوه" بطولة عادل إمام.

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات منها "البشاير" و"أوان الورد" و"السندريلا".

ورحل سمير سيف عن عالمنا في 10 ديسمبر/كانون الأول عن عمر ناهز 72 عاما متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.

محسن حلمي





قدم المخرج المصري محسن حلمي عددا كبيرا من العروض المسرحية منها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفي لبيب، و"فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد آدم وعبير صبري وميمي جمال وصلاح عبدالله، و"حلو وكداب"، "وأولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة".

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول أعلنت زوجته الفنانة سلوى محمد وفاته بعد صراع مع المرض.

محمد خيري





شارك الممثل المصري محمد خيري في عدد من الأعمال الفنية وتحمل عبء البطولة المطلقة مرة واحدة من خلال فيلم "العمر لحظة" من بطولة وإنتاج ماجدة.

ومن أهم أعماله على خشبة المسرح "بداية ونهاية" و"السيرة المحمدية"، وتوفي في 2 ديسمبر/كانون الأول.

حسن عفيفي

بدأ الفنان الاستعراضي حسن عفيفي حياته الفنية راقصا في فرقة رضا للفنون الشعبية، وانتقل إلى عالم السينما وشارك في بطولة عدد من الأفلام مثل "غرام في الكرنك"، و"أجازة نص السنة"، وبعد اعتزال الرقص تفرغ لتصميم الرقصات للفوازير والأعمال الاستعراضية الضخمة، ولذا لقبه النقاد بملك الفوازير.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول رحل عن عالمنا حسن عفيفي زوج الفنانة هناء الشوربجي.