"GPS" بإفيهات مصرية بصوت الفنانة بدرية طلبة

تستعد الفنانة المصرية بدرية طلبة، للمشاركة بصوتها في إطلاق نظام التموضع العالمي "جي بي إس" بديل، بإفيهات كوميدية من أشهر أفلامها.

وقالت بدرية طلبة لـ"العين الإخبارية": "الفكرة بدأها شابان وانتشرت جماهيرياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بالترحيب الكبيرة للفكرة التي حققت صدى واسعاً عبر الإنترنت".

وأضافت: "سنبدأ الأسبوع المقبل التسجيل لعرض الفكرة على مسؤولي جوجل بمصر، لطرح نظام بديل لتطبيق (جي بي إس) الحالي بأشهر الإفيهات الكوميدية في أفلامي".

ورفضت طلبة الإفصاح عن المقابل المادي، مؤكدة سعادتها بالفكرة التي ستعتمد على الإفيهات الكوميدية التى كانت سببا في شهرتها وعلاقتها القوية بالجمهور.

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يذكر أن بدرية طلبة شاركت فى موسم الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض، من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد ومايا دياب، ومن المقرر أن تستأنف عرض مسرحية "ريا وسكينة" بالقاهرة الأسبوع المقبل.

على جانب آخر، نفت شركة "جوجل" في بيان، الإثنين، الاستعانة بالفنانة بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتى بخدمة الخرائط، رداً علي ما أعلنته الفنانة.





وقالت جوجل في بيانها: "بقدر استمتاعنا بأفلام (بدرية طلبة) وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وتساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.



