بعد “انساي”، سعد لمجرد ومحمد رمضان يجتمعان من جديد

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Dec 30, 2019
بعدما اجتمعا في كليب “انساي” الذي حقق رقماً كبيراً في فترة زمنية قصيرة، يعود النجم المغربي سعد لمجرد ليلتقي من جديد بالنجم المصري محمد رمضان ولكن هذه المرة على خشبة المسرح حيث سيحييان حفلاً غنائياً سوياً ضمن ليالي مهرجان في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 10 كاون الثاني/يناير 2020.
ونشر “لمجرد” بوستر الحفل الذي يجمعه مع “رمضان” على حسابه على انستغرام. وكتب: “دبي نحن قادمين”.
ويعتبر هذا الحفل هو الاول الذي يجمع لمجرد ورمضان بعدما قدما سوياً أغنية “انساي”، حيث حقق الكليب أكثر من 195 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر على طرحه.
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