راغب علامة وبهاء سلطان ضيفا "صاحبة السعادة" في ليلة رأس السنة

كشفت قناة dmc عن ضيفا برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنان إسعاد يونس في مساء الثلاثاء 31 ديمسبر الجاري. ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع Facebook الإعلان الدعائي للحلقة، وظهر فيها الفنان راغب علامة وبهاء سلطان. كما نشرت إسعاد يونس فيديو يجمعها براغب علامة تعبر فيه عن سعادتها باستضافته. من المقرر أن تُعرض الحلقة في الحادية عشر مساء الثلاثاء المقبل Advertisements قد يهمك ايضاً: راغب علامة يستعدّ لنهائيات "ذا فويس" بحماس كبير بعد تأهله اثنين من فريقه راغب علامة يهدد بخطف أحلام

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