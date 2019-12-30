لقاء الخميسي في مغامرة تزلج على الجليد مع أسرتها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على قضاء وقت أسري بصحبة عائلتها قبل نهاية العام وشاركت الصور مع جمهورها.‏ نشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الخاص على انستغرام ، مجموعة من الصور أثناء تزلجها على الجليد بأحد المولات الشهيرة وظهر ‏معها زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ونجليهما وهم يستمتعون بوقتهم.‏

يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك "الفارس والأميرة"، كما قدمت أغنية الفيلم ‏التي تتضمن رسالته‎ قد يهمك ايضاً: الخميسي تؤكد أن مهرجان الإسكندرية للمسرح منصة لتلاقي الثقافات الخميسي تردّ على السّخرية التي تعرضت لها

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