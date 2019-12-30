تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لتقديم عرض مسرحى استعراضى للأطفال مطلع العام الجديد.
وتخضع دينا لعديد من التدريبات على الاستعراضات المقرر تقديمها فى العرض، إضافة إلى اختيارها لعدد من الملابس للشخصيات المقرر أن تقدمها.
على جانب آخر، تدرس دنيا أكثر من سيناريو للعودة إلى السينما بعد فترة غياب منذ تقديمها. فيلم لف ودوران مع النجم أحمد حلمى، فيما قررت الغياب عن الموسم الرمضانى 2020، بينما تدرس حاليا عرض آخر لتقديم عمل درامى كوميدى لإحدى المنصات الإلكترونية يتكون من 10 حلقات.
قد يهمك ايضاً:
دنيا سمير غانم تتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة حوار
طريف بين رامي إمام ودنيا سمير غانم على "إنستغرام" بسبب صورة والدها
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تقدم عرضًا مسرحيًا للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.