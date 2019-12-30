دنيا سمير غانم تقدم عرضًا مسرحيًا للأطفال

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لتقديم عرض مسرحى استعراضى للأطفال مطلع العام الجديد.

وتخضع دينا لعديد من التدريبات على الاستعراضات المقرر تقديمها فى العرض، إضافة إلى اختيارها لعدد من الملابس للشخصيات المقرر أن تقدمها.

على جانب آخر، تدرس دنيا أكثر من سيناريو للعودة إلى السينما بعد فترة غياب منذ تقديمها. فيلم لف ودوران مع النجم أحمد حلمى، فيما قررت الغياب عن الموسم الرمضانى 2020، بينما تدرس حاليا عرض آخر لتقديم عمل درامى كوميدى لإحدى المنصات الإلكترونية يتكون من 10 حلقات.

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