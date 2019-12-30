اختتمت أول أمس؛ فعاليات مهرجان يوسف شاهين في دورته العاشرة، وحصد فيلم "ست الحبايب" جائزة الجمهور بالمهرجان. الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة.
فيلم "ست الحبايب" حصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أكتوبر الماضي، ويتناول الفيلم قصة كفاح ثلاث أمهات من أجل الوصول بأولادهم إلى بر الأمان وتم عرضه في الحفل الرئاسي لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس الماضي.
قد يهمك أيضاً :
تكريم المخرج أحمد يحيى والمصور ماهر راضي في مهرجان الاسكندرية
تكريم خالد يوسف وصفية العمري فى مهرجان الاسكندرية
كانت هذه تفاصيل خبر مهند دياب يحصد جائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.