مصطفى قمر ينشر صورة له من روضة المسجد النبوي

سافر الفنان مصطفى قمر، خلال الأيام الماضية إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة.

ونشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صور له من المسجد النبوي بصحبة شاب مصري يعمل مهندس آثار، ليكشف قمر أن هذا الشاب المصري هو السبب في دخوله روضة الجنة بالمسجد النبوي.

وعلقت “قمر” على الصور: “بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية انا عايز اقولكوا حاجة اجمل، لا مش اجمل دي اجمل حاجة في الدنيا اللي هي انك تعمل عمرة او تحج لبيت الله انا عندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي اما دلوقتي بقى فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي.

وتابع قمر: “انا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس اثار واخلاق عالية شاورلي انا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنا كرمني كمان وصليت الشروق مش حاوصفلكوا لما ربنا ياذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي احساسك بقي ساعتها ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الله اكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي علي سيدنا محمد”.

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ويستعد الفنان مصطفى قمر، عقب عودته من تأدية مناسك العمر، للبدء في تحضيرات فيلمه الجديد الجزء الثاني من “حريم كريم”، وذلك بعدما أعلن رسميًا تحضيره للفيلم خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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