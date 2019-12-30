عمرو دياب يفاجئ جمهوره في الساعات الأولى من عام 2020

القاهرة - لايف ستايل
كشفت تقارير، الأحد، أن المطرب المصري، عمرو دياب، يستعد طرح مفاجأة لجمهوره ومعجبيه، في مطلع العام الجديد 2020، حيث يضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة، انتهى من تسجيلها خلال الأيام الماضية، وذلك لتكون هدية منه لجمهوره مع بداية العام الجديد، وهي ضمن أغنيات أحدث ألبومات "أنا غير"، والذي سيتم طرحه بالأسواق في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
من ناحية أخرى، حدّد عمرو دياب موعد إحياء حفله الغنائي المقبل في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون في جدة بتاريخ 9 يناير المقبل، علمًا أن آخر حفلات "الهضبة" كانت في السعودية، الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك في ختام مهرجان "ميدل بيست"، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وقدم في الحفل مجموعة من أشهر أغنياته بتوزيعات موسيقية جديدة.وأقيمت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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