شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقوس احتفال النجم أحمد عبد العزيز بعيد ميلاده كل سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان القدير أحمد عبد العزيز بعيد ميلاده الـ 64 حيث أنه من مواليد 30 ديسمبر عام 1955 بحي محرم بك بالإسكندرية، ويعد "عبد العزيز"، واحدا من أشهر الفنانين الذين قدموا أدوارا متميزة فى عالم الدراما التليفزيوينة خلال فترة التسعينات ومابعدها، مثل أدواره فى "المال والبنون" و"ذئاب الجبل"و"حارة المحروسة" "من الذى لا يحب فاطمة"، وغيرها.

ولم تتوقف مسيرة "عبد العزيز" على الدراما التليفزيوينة فحسب، بل له محطات متميزة فى السينما مثل أدواره فى أفلام "الطوق والأسورة، عودة مواطن، بيت القاضي، الشرسة، الذئب، الجاسوسة حكمت فهمي، مربط الفرس، السياسي، كابوس، المتهمون، حارة برجوان، الحسناء والبلطجي وغيرهما، كما أخرج ما يقرب من 20 مسرحية منها مأساة الحلاج.

وخلال السطور التالية تتحدث دينا شرف الدين، زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن الطقوس الخاصة التى يعيشها الفنان أحمد عبد العزيز سنويا فى عيد ميلاده من كل عام.

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قالت دينا شرف الدين، زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، إن عيد ميلاد زوجها يتزامن مع احتفالات العالم أجمع برأس السنة وانتظار سنة جديدة/ مشيرة إلى إن "عبد العزيز" يحتفل معها ومع أصدقائه بالمناسبتين عيد ميلاده، وليلة رأس السنة، حيث يضم الاحتفال الأسرة والأصدقاء المقربين وهم المطرب على الحجار، والفنان محمود حميدة، والفنان جمال عبد الناصر و زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، والمخرج هاني لاشين.



أحمد عبد العزيز وزجته دينا شرف الدين

وأضافت دينا شرف الدين قائلة : "بالنسبة للهدايا أنا والأولاد بنتفق على هدية نكون عارفين إن فى حاجة معينة هيحبها أو عاوز يجببها ونعمل له مفاجأة مثلا "ساعة" أو غير ذلك.



أحمد عبد العزيز وزجته دينا شرف الدين

يذكر أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز مسلسل "كلبش3" والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.



أحمد عبد العزيز وزوجته دينا شرف الدين